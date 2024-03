To rade najbolji: Pešić detaljno o Jokićevom izostanku sa SP

Svetislav Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije bio je gost emisije Sportlajt, a jedna od glavnih tema je Nikola Jokić i njegov izostanak iz reprezentacije tokom Svetskog prvenstva prošle godine.

Objasnio je Pešić ono što je objašnjavao i ranije, ali je izneo i jedan zanimljiv detalj koji do sada nije pričao u javnosti, piše Sport Klub. „Vrlo kratko. To nije samo u košarci. To je u biznisu. To je u fudbalu. Ljudi od kojih se najviše očekuje, oni moraju i mentalno i fizički i kako god hoćete, moraju da budu spremni za taj izazov da preuzmu odgovornost. Jer oni preuzimaju odgovornost. Oni su najbolji. Od njih se najviše očekuje. Tako je i u pitanju Jokić. Ako