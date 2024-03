Borelj: Izrael koristi gladovanje kao oružje u ratu

Visoki komesar EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je da Izrael "koristi gladovanje kao oružje u ratu" i optužio tu zemlju da blokira kopnene rute koje su najbolji način za isporuku hrane stotinama hiljada Palestinaca suočenih sa glađu u Pojasu Gaze.

Borelj je sinoć rekao Savetu bezbednosti UN da humanitarna pomoć mora da se dostavi u Gazu, gde je krizu stvorio ljudski faktor i nema prirodnih katastrofa, poplava ili zemljotresa. 'To je kriza koju je stvorio čovek i kada tražimo alternativne načine za obezbeđenje podrške morskim putem ili iz vazduha, moramo to da radimo jer je prirodna podrška putevima zatvorena, zapravo veštački zatvorena i gladovanje se koristi kao produžena ruka rata', ocenio je Borelj. On