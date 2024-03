Izrael i Palestinci: Lekari u Gazi kažu za BBC da su ih izraelski vojnici tukli i ponižavali nakon racije u bolnici

BBC News pre 2 sata | Alis Kadi - BBC, Jerusalim

Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je BBC-ju da su im posle racije u njihovoj bolnici u februaru, izraelski vojnici stavljali poveze preko očiju, pritvarali ih, primoravali da se skinu, i više puta ih tukli.

Ahmed Abu Sabha, lekar u bolnici Naser, ispričao je da je nedelju dana bio u pritvoru, gde su, kako je rekao, na njega puštani psi sa brnjicama, a izraelski vojnik mu je slomio ruku.

Njegove tvrdnje se u velikoj meri poklapaju sa izjavama dvojice drugih lekara koji su želeli da ostanu anonimni pribojavajući se odmazde.

Oni su za BBC rekli da su ih ponižavali, tukli, polivali hladnom vodom, i terali da satima kleče u neugodnim položajima.

Kazali su da su danima bili u pritvoru pre nego što su ih pustili na slobodu.

BBC je detalje njihovih navoda dostavio izraelskoj vojsci koja nije direktno odgovorila na pitanja o ovim tvrdnjama, niti su porekle konkretne tvrdnje o zlostavljanju.

Ali jesu negirale tvrdnje da je medicinsko osoblje povređeno tokom njihove operacije.

Izraelska vojska je rekla da je „svako zlostavljanje pritvorenika suprotno naredbama IDF-a i da je stoga strogo zabranjeno".

UPOZORENjE: Detalji u ovom tekstu mogu da budu uznemirujući za pojedine čitaoce.

Izraelska vojska je 15. februara upala u bolnici u gradu Han Junisu na jugu Gaze, jednu od retkih u Pojasu Gaze koja je tada i dalje radila.

Racija je izvršena na osnovu obaveštajnih podataka koji su ukazivali da su u bolnici bili operativci Hamasa, rekla je izraelska vojska.

Navela je da su tamo držani izraelski taoci koje je Hamas oteo 7. oktobra u napadu na jugu Izraela, a pojedini od njih su javno rekli da su bili držani u toj bolnici.

Hamas je negirao da njegovi borci deluju unutar zdravstvenih ustanova.

Video koji je tajno snimljen u bolnici 16. februara kada su lekari pritvoreni, dostavljen je BBC-ju.

Na njemu se vide muškarci u donjem vešu koji kleče sa rukama iza glave ispred zgrade Hitne pomoći, a ispred nekih se vide medicinske uniforme.

„Udarali su svakog ko je pokušao da pomeri glavu ili je napravio bilo kakav pokret", rekao je generalni direktor bolnice dr Atef Al-Hout za BBC.

„Dva sata su ih držali u tom ponižavajućem položaju".

Izraelska vojska je za BBC rekla: „Po pravilu, tokom hapšenja, osumnjičeni za terorizam često moraju da skinu odeću da bi se ona pretražila kako bi se utvrdilo da u njoj nije sakrivena neka eksplozivna naprava ili drugo oružje.

„Odeća se ne vraća odmah pritvorenicima, jer u njoj mogu da sakriju sredstva koja mogu da se upotrebe u neprijateljske svrhe (kao što su noževi). Čim se steknu uslovi, pritvorenicima se vraća njihova odeća".

Pogledajte ispovest lekara iz bolnice Naser:

Medicinsko osoblje je ispričalo da su potom odvedeni u zgradu bolnice i pretučeni, a da su zatim prevezeni u pritvorsku jedinicu, i da su sve vreme na sebi imali samo donji veš.

Abu Sabha, 26-godišnjak koji je nedavno stekao diplomu doktora i dobrovoljac u bolnici Naser, rekao je da je u pritvoru bilo elemenata mučenja, kao što je prisiljavanje pritvorenika da satima stoje bez pauze.

Pritvorenici su takođe primoravani da duže vreme leže na stomaku i nisu dobijali obroke na vreme.

Stručnjak za humanitarno pravo je rekao da su snimak i svedočenja medicinskog osoblja koje je intervjuisao BBC „izuzetno zabrinjavajući".

Dr Lorens Hil-Kotorn, kodirektor Centra za međunarodno pravo na Univerzitetu u Bristolu rekao je da neke od izjava date BBC-ju „veoma jasno spadaju u kategoriju okrutnog i nehumanog postupanja".

„To se kosi sa onim što je dugo vremena bila suština zakona koji se primenjuje u oružanim sukobima, a to je zajamčena zaštita bolnica i medicinskog osoblja.

„Činjenica da oni leče državljane neprijateljske strane ni na koji način ne sme da ugrozi njihovu zaštitu", rekao je on.

BBC već nekoliko nedelja istražuje priču o bolnici, razgovarajući sa lekarima, medicinskim sestrama, apotekarima, i raseljenim ljudima koji su smešteni u šatorima u dvorištu zdravstvene ustanove.

Unakrsno smo proverili detalje ovih iskaza.

Dobili smo imena 49 medicinskih radnika u bolnici Naser za koje se tvrdi da su bili pritvoreni.

Potvrde za njih 26 dobili smo od više izvora - lekara na terenu, Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas, međunarodnih grupa, i porodica nestalih.

Trojica lekara koji tvrde da su bili pritvoreni i da su kasnije pušteni, ranije nisu javno davali iskaze.

Jedan od njih je dr Abu Sabha, sa kojim smo dva puta razgovarali.

On nije menjao priču, a ključne delove njegovog iskaza smo nezavisno potvrdili.

Porodice pet drugih lekara u bolnici rekle su BBC- ju da su njihovi najmiliji nestali.

Pored toga, Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) potvrdio je BBC-ju da je primio desetine telefonskih poziva od ljudi koji su ih obavestili o nestanku članova njihovih porodica, među kojima su i lekari koji su bili u bolnici Naser.

Lekari koji su ostali u bolnici kažu da ih je akcija izraelske vojske u bolnici sprečila da brinu o pacijentima.

Kada je izraelska vojska zauzela bolnicu, u njoj se lečilo skoro 200 pacijenata, od kojih su mnogi bili „prikovani za krevet", od kojih je šestoro bilo na intenzivnoj nezi, rekao je dr Haut, generalni direktor.

Osoblje kojem je dozvoljeno da ostane u bolnici kaže da im je naređeno da teško bolesne pacijente premeste iz jedne u drugu zgradu, da su ih ispitivali i tako sprečavali da rade, kao i da su im dodeljivani pacijenti za čije bolesti nisu obučeni, a da se sve to dešavalo u skučenim, nehigijenskim uslovima.

Više lekara je izjavilo da je 13 pacijenata umrlo tokom nekoliko dana pošto je izraelska vojska zauzela bolnicu.

Rekli su i da su mnogi od tih pacijenata umrli zbog loših uslova u bolnici, jer bolnica nije imala struju, vodu i druga osnovna sredstva neophodne za rad.

BBC ove navode ne može nezavisno da potvrdi.

Doktor je dostavio fotografije tela u vrećama na krevetima za koje smo potvrdili da su snimljene na bolničkom odeljenju.

Izraelska vojska je rekla BBC-ju da je „bolnici obezbedila stotine obroka hrane i generator koji je omogućio rad bolnice i lečenje pacijenata".

„Osnovni sistemi" bolnice nastavili su da rade tokom operacije IDF-a pomoću sistema neprekidnog napajanja, rekla je izraelska vojska.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 18. februara saopštila da bolnici nedostaju hrana i osnovna medicinska sredstva i da je prestala da radi.

Pacijenti su premešteni u druge bolnice u okolini Gaze, a bolnicu je ubrzo napustilo i medicinsko osoblje.

Pogledajte raniji video: Snimak zarobljenih Palestinaca koji kleče u donjem vešu

Doktor: 'Mislio sam da će me pogubiti'

Pritvorenici koji su pušteni na slobodu i drugi lekari rekli su za BBC da je mesto gde su izraelski vojnici ispitivali i tukli osoblje bilo porodilište, zvano Mubarak.

Dr Abu Sabha je rekao da je prvobitno izabran da ostane sa pacijentima posle racije, ali je kasnije odveden u Mubarak, koje se, kako je izjavio, pretvorilo u „mesto za mučenje".

„Naredili su mi da sednem na stolicu i činilo mi se kao da sam na vešalima", rekao je on.

„Čuo sam krckanje užadi i pomislio sam da ću biti pogubljen.

„Posle toga su razbili bocu i komadić stakla mi je napravio posekotinu na nozi, a oni su ostavili su ranu da krvari.

„Onda su počeli da uvode doktore, jednog za drugim, i da ih stavljaju jedno pored drugog. Čuo sam njihova imena i njihove glasove".

Izraelska vojska je za BBC rekla da „ne vrši niti je vršila lažna pogubljenja pritvorenika i odbacuje takve tvrdnje".

Sva trojica pritvorenika sa kojima je BBC razgovarao rekli su da su ih nagurali u vojna vozila i u putu tukli.

Vojnici su ih tukli palicama, crevima, kundacima, i pesnicama, rekli su.

„Bili smo goli. Na sebi smo imali samo bokserice.

„Natrpali su nas jedne na druge. I odveli su nas van Gaze", rekao je jedan od lekara koji je želeo da ostane anoniman.

„Celim putem su nas udarali, psovali i ponižavali. I polivali su nas hladnom vodom".

Dr Abu Sabha je rekao da su ih tokom putovanja vojnici izveli iz vozila.

„Odveli su nas do mesta sa šljunkom, naterali nas da kleknemo i stavili su nam povez preko očiju...

„Tu je bila jama i mislili smo da će nas pogubiti i tu zakopati. Svi smo počeli da se molimo".

Zatim su odvezeni u objekat gde su bili pritvoreni, dodao je.

Druga dvojica koji su pušteni na slobodu izjavili su da su im u nekom trenutku obavljeni lekarski pregledi, ali da nisu dobili lekove.

Jedan je rekao da mu povreda nije sanirana, i da ga je izraelski vojnik udario u povređeno mesto.

Dr Abu Sabha je rekao za BBC da su pritvorenici rutinski kažnjavani.

„U jednom trenutku povez mi je malo spao, a kako su mi ruke bile vezane na leđima nisam mogao da ga namestim.

„Za kaznu su me izveli... Stajao sam sa podignutim rukama iznad glave i licem gledao nadole tri sata.

„Onda me je (vojnik) pozvao da dođem do njega. Kada sam mu prišao, tukao me je po ruci dok je nije slomio".

Kasnije tog dana, odveden je u toalet, pretučen je i na njega su pušteni psi sa brnjicama, rekao je.

Sledećeg dana, izraelski lekar mu je stavio gips, a zatim su vojnici na njemu nacrtali Davidovu zvezdu, rekao je.

Kasnije mu je gips promenio lekar u Gazi, a Ahmed ga je nosio i tokom intervjua za BBC.

BBC je potvrdio da je dr Abuu Sabhi urađen rendgenski snimak i da se, pošto je putšen iz pritvora, lečio u poljskoj bolnici u Gazi, kao i da mu jer ruka bila u gipsu sa nacrtanom Davidovom zvezdom kada je tamo stigao.

Izraelska vojska nije odgovorila na pitanja BBC-ja o ovom delu iskaza dr Abua Sabhe.

Nijedan od trojice lekara nije upoznat sa bilo kakvim optužbama protiv njih, ali su dvojica rekli da su ih uglavnom ispitivali da li su u bolnici videli taoce ili borce Hamasa.

Rekli su da su ih takođe ispitivali gde su bili 7. oktobra, kada su Hamasovi naoružani napadači iz Pojasa Gaze upali u Izrael i ubili oko 1.200 ljudi i uzeli oko 240 za taoce.

Veruje se da Hamas i dalje drži više od 130 talaca.

Izraelski zvaničnici rekli su da je najmanje 30 njih mrtvo.

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas saopštilo je da je više od 31.000 ljudi ubijeno u vazdušnim napadima koje je Izrael izvršio iz odmazde i kopnenoj ofanzivi koja je u toku.

Jedan od oslobođenih pritvorenika izjavio je da mu je dva dana posle ispitivanja saopšteno da nema dokaza protiv njega i da će biti pušten.

„Pitao sam ga ko će da mi nadoknadi za sve batine i poniženja koje sam doživeo i za sve što ste mi učinili, a znao sam da nisam ni u šta umešan? Počeo je da mrmlja: 'Nemamo ništa o tebi. Nema optužbi'".

Dr Abu Sabha je rekao BBC-ju da ga tokom osam dana u pritvoru nijednom nisu ispitivali.

Trojica lekara sa kojima smo razgovarali kažu da su posle odluke da budu pušteni na slobodu prevezeni u Gazu sa povezima na očima.

BBC je potvrdio iskaz dr Abua Sabha da se u Gazu vratio preko prelaza Kerem Šaloma koji kontroliše Izrael, a koji se nalazi blizu najjužnije tačke Pojasa Gaze, na tromeđi sa Izraelom i Egiptom.

Tvrdnje lekara su u suprotnosti sa izjavom visokog zvaničnika izraelske vojske koji je BBC-ju rekao da nije bilo hapšenja medicinskog osoblja u bolnici Naser, „osim u slučajevima kada smo znali da je moguće dobiti neke obaveštajne informacije" od njih.

„Imali smo osnovane razloge da pretpostavimo da imaju informacije, pa smo ih priveli na ispitivanje, ali ne više od toga", rekao je zvaničnik.

„Nije bilo lisica, nismo ih odvodili daleko radi ispitivanje ili hapšenja, već smo ih samo ispitivali, pokušavajući da dobijemo informacije o taocima ili komandantima Hamasa koji su bili u bolnici... vrlo jednostavno ispitivanje i to je sve".

Neki taoci koji su iz Izraela oteti 7. oktobra rekli su da su u bolnički krug Naser dovezeni u kolima hitne pomoći.

Žena koju je Hamas oslobodio rekla je da je njen muž, koji je i dalje u Gazi, bio prekriven čaršavom da izgleda kao leš.

Ispričali su da su ih držali u malim prostorijama i da su morali da kucaju na vrata kada bi im se išlo u toalet.

Druga talac je vreme u zatočeništvu opisao kao „psihološki rat".

Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) saopštio je da je 7. oktobra Izrael zabranio posete pritvorenicima, što znači da ova organizacija nije mogla da poseti nijednog od njih.

Za BBC su rekli da su „duboko zabrinuti" zbog izveštaja o hapšenjima i pritvaranjima lekara.

„Gde god da se nalaze i ko god da su, prema pritvorenicima u svakom trenutku treba se postupa humano i dostojanstveno, u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom", rekao je MKCK.

„MKCK neprestano traži da mu se omoguće posete i spreman je da odmah poseti pritvorenike kako bi mogao da prati postupanje prema njima i uslove u kojima se drže".

U internom izveštaju Ujedinjenih nacija (UN) u koji je BBC imao uvid piše da je rasprostranjeno zlostavljanje Palestinaca koji su zarobljeni i ispitivani u improvizovanim izraelskim pritvorskim centrima od početka rata, što se poklapa i sa iskazima lekara.

Izraelska vojska je ranije demantovala određene navode u izveštaju UN-a, kao što je uskraćivanje pristupa vodi, medicinskoj nezi i posteljini.

'Bolnica Naser jedva može da radi'

U međuvremenu, nekolicini lekara je dozvoljeno da ostanu u bolnici Naser i da brinu o preostalim pacijentima.

Neki pacijenti su pritvoreni tokom racije, kaže dr Haut, generalni direktor.

Na snimku koji nam je dostavio očevidac iz bolnice, vidi se kako izraelski vojnici guraju dva bolnička kreveta sa pacijentima čije ruke su čvrsto vezane i podignute iznad glave.

Potvrdili smo autentičnost snimka.

Na drugom snimku koji su objavile Izraelske odbrambene snage, vide se ljudi kako leže na krevetima u krugu bolnice, čvrsto vezanih i slično podignutih ruku.

Ne znamo ko su ti ljudi, niti šta se sa njima dogodilo posle ovog snimka.

„Naglašavamo da pacijentima koji nisu bili osumnjičeni za umešanost u terorizam ruke nisu bile vezane", saopštila je izraelska vojska.

Lekari koji su ostali u bolnici strahovali su da će biti ubijeni ako se ogluše o naređenje da ne napuštaju zgradu, dr Hatim Raba, koji je takođe radio u bolnici Naser, rekao je BBC-ju u telefonskom razgovoru 22. februara, dok su se u pozadini čule eksplozije.

Uprkos naređenju, ipak su sišli u dvorište da uzmu vodu, plašeći se da će pacijenti umreti, doda je on.

„Ljudi su umirali od žeđi. Na ramenima sam nosio više od 11 litara vode da dam ljudima da piju. Šta sam drugo mogao da radim?".

Više lekara je reklo da im posle zauzimanja bolnice izraelski vojnici nisu dozvolili da zakopaju niti čak da premeste tela pacijenata koji su umrli.

Lekari su rekli da su tela ostala unutra sa osobljem i pacijentima i da su počela da se raspadaju.

„Smrad se osećao u celom odeljenju", rekao je dr Raba.

„Pacijenti su vrištali 'molim vas sklonite ih odavde'. Govorio sam im 'ne mogu ništa da učinim'".

Dr Raba je bio jedan od nekoliko lekara koji su izdvojeni da ostanu sa pacijentima.

Rekao je da su i njega naterali da se skine i ostane samo u donjem vešu i da kleči ispred Hitne pomoći, ali da su ga potom odveli u zgradu u kojoj su bili pacijenti.

Dodao je da ne zna šta se desilo sa njegovim kolegama koji su ostali u dvorištu.

BBC je izraelskoj vojsci postavio detaljna pitanja o ovim navodima.

U odgovoru BBC-ju, izraelska vojska je rekla da je „privedeno oko 200 terorista i osumnjičenih za terorističke aktivnosti, među kojima i neki koji su se predstavljali kao medicinski timovi".

Rekli su da je „pronađeno mnogo oružja, kao i lekovi namenjeni izraelskim taocima".

Dodali su da su delovali „tačno i pažljivo, nanevši minimalnu štetu tekućim aktivnostima bolnice i ne povređujući pacijente niti medicinsko osoblje".

Pogledajte i ovaj video:

Dodatno izveštavanje: Muat Al Katib, Mari-Hoze Al Azi i Soha Ibrahim, BBC arapski servis. Ričard Irvin Braun, Benedikt Garman i Ema Pengeli iz BBC tima za utvrđivanje činjenica. Vizuali i grafike Geri Flečer, Lili Hun i Zoi Bartolomju

