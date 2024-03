Holandski desničar odustao od premijerskog: Mesta?! Vilders saopštio da nije uspeo da obezbedi podršku partija za koaliciju i pored pobede na izborima

Lider holandske krajnje desničarske Partije slobode Gert Vilders (PVV), čija je partija pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Holandiji, saopštio je da je spreman da odustane od namere da vodi vladu.

On je naveo da nije uspeo da obezbedi podršku svih partija sa kojima je pregovarao o koaliciji. Mogao bih da postanem premijer samo ako bi to podržale sve stranke koalicije. A to se nije desilo. Želeo bih pravi kabinet. Manje izbeglica i imigracije. Sa Holanđanima na prvom mestu. Ljubav prema svojoj zemlji i biračima veća je i važnija od moje pozicije. Volim Holandiju", napisao je on na društvenoj mreži X. Kako navodi holandski javni servis NOS, postignut je