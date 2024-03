Tmurno sa oblacima i kišom, ali malo toplije

I danas će biti oblačno vreme sa kišom, dok će na visokim planinama padati sneg. Zbog kraćih sunčanih perioda, ipak, biće malo toplije. Najviša dnevna temperatura biće do 16 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno vreme očekuje se širom zemlje, a na istoku i jugoistoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima povremeno slaba kiša. Na visokim planinama padaće sneg. Razvedravanje se očekuje posle podne u većem delu zemlje. Najniža temperatura biće od četiri do devet stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu rano ujutru padaće slaba kiša, tokom dana biće umereno oblačno, a posle podne razvedravanje. Najviša temperatura u prestonici