Kosi travu, cepa drva, uči i spašava živote: Luka (18) je heroj Šapca i mašta samo o jednom (foto)

Luka Krstić, učenik četvrte godine Ekonomske škole iz Loznice, već zarađuje za život. On komšijama kosi travu i seče drva, a pored toga, najmlađi je član Dobrovoljnog društva Loznica sa kojima ravnopravno učestvuje u akcijama spasavanja života i imovine svojih meštana. Tek mu je 18 godina, ali je sa sekirom vešt kao da to radi ceo život.

Cepanice u njegovim rukama deluju kao igračka, pa se njegov dnevni učinak meri kubicima isečenih drva. U stvari, on tako zarađuje sebi novac. To nije jedini motiv jer starijim, nemoćnim i samohranim majkama ne naplaćuje. – U početku je bilo teško, ali sada to radim sa lakoćom. Počeo sam da pre otprilike godinu i po dana, počeo sam u komšiluku da kosim i da sečem drva uslužno. Posao je počeo da se razvija. Davao sam brojeve telefona, oglas, hvala Bogu ove godine će