"Naredni meseci su odlučujući": Borelj: Ishod rata u Ukrajini biće odlučen ovog proleća ili leta

Šef diplomatije Evropske unije Đuzep Borelj rekao je danas da obezbeđivanje novog paketa vojne pomoći Ukrajini nije moglo da čeka, pošto će, kako je ocenio, ishod rata u Ukrajini biti odlučen ovog proleća ili leta.

Usled sumnji oko kontinuirane američke podrške Kijevu, Borelj je rekao novinarima u Vašingtonu da je njegova poruka američkim poslanicima da "šta god je potrebno da se uradi, mora da se uradi brzo", preneo je Rojters. - To je naša istina u EU. Moramo da ubrzamo stvari, da pojačamo podršku da radimo sve brže. Zato pojačavamo kapacitete naše vojne industrije. A to je istina i za SAD - rekao je Borelj. On je dodao da će naredni meseci biti "odlučujući". - Brojni