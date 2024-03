Ovo je epilog najluđe krimi priče u Nišu: Mladić prijavio reketiranje, kriminalac pokušao da ga natera da ubije tetku zbog nasledstva

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu odustalo je od krivičnog gonjenja I.S. (20) iz ovog grada koji je uhapšen početkom februara zbog sumnje da je sa svojim prijateljem D.S. (39) izvršio krivično delo organizovanje, planiranje i dogovaranje izvršenja teškog ubistva.

Kako se tada sumnjalo, I.S. je angažovao D.S. da ubije tetku njegovog pokojnog oca koja živi u Beogradu a zbog njenog zahteva da joj pripadne deo kuće koju je I.S. nasledio nakon očeve smrti. I. S. je krajem januara angažovao D.S. da mu ubije tetku za šta mu je obećao pet hiljada evra. Međutim, D.S. je tražio novac unapred, i to hiljadu evra u gotovini i automobil vredan 1.500 evra da ga ne bi prijavio za naručivanje babinog ubistva. I.S. je odlučio da se osveti