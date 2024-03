Očekuje se promenljivo oblačno, ali toplije vreme, s temperaturom do 19 stepeni. U drugom delu dana povremeno je u brdsko-planinskim predelima moguća kiša. Jutarnja temperatura biće od nula do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Kragujevcu će biti pretežno sunčano vreme, s temperaturom do 17 stepeni.