Tuča kod kockarnice u Borči: Dve osobe prevezene u Urgentni

Dve osobe od kojih su oba pešaka povređene u saobraćajnim udesima tokom noći, dok su još dve osobe zadobile povrede usled tuče u Borči kod kockarnice, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

U saobraćajnom udesu kod Tržnog centra Ušće nešto pre 20 sati oboren je pešak, žena stara 30 godina, i ona je sa teškim povredama prebačena na odeljenje reanimacije u Urgentni. Jutros je došlo do još jednog obaranja pešaka u Crnotravskoj ulici, pa je Hitna pomoć prevezla povređenu osobu do medicinske ustanove. Jutros u 5.21 došlo je do tuče kod kockarnice u Borči, zbog čega su dve osobe prebačene u Urgentni centar. Noćas su se najviše javljali pacijenti koji su