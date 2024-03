Centar Beograda će potpuno drugačije izgledati: Evo kakva je projektna rešenja izneo Trampov zet po pitanju zgrade Generalštaba

Džerad Kušner, zet bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, na društvenoj mreži "X" predstavio je plan za novi izgled centra Beograda.

Tačnije on je na ovoj društvenoj mreži pokazao idejni projekat za zgradu Generalštaba koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. godine. - Uzbuđeni smo što možemo da podelimo neke slike ranog dizajna za razvojne projekte koje smo kreirali za albansku obalu i centar Beograda - napisao je Trampov zet. Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business