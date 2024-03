Vremenska prognoza za 17. mart 2024.

Oblačnost se premešta sa severa ka jugu. Na području Niša, Leskovca padavine sutra do popodnevnih sati, dok će u Vojvodini već ujutru početi razvedravanje. Sa oblacima stiže malo svežiji vazduh i spušta temeprauturu za 2-3 stepena. Ujutru od 5 do 10 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 17.03.2024. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje se očekuju ujutru i pre podne u ostalom delu Vojvodine, sredinom dana u zapadnim i centralnim, a posle podne i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, na severu i istoku