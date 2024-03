Milanović: Neću dati ostavku, biću kandidat za premijera i pobediti

Beta pre 8 sati

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ponovio je danas da neće podneti ostavku na tu funkciju, da će na predstojećim parlamentarnim izborima biti kandidat za premijera opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) i da će - pobediti.

"Andrej Plenković i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) su od juče svesni da gube izbore za Hrvatski sabor. I zato su odmah, u strahu od poraza, krenuli osporavati ustavnost mojeg učešća na parlamentarnim izborima", napisao je Milanović na Fejsbuku.

On je poručio građanima da mogu biti mirni, bez obzira na to šta oni govore i kakvu god odluku HDZ ustavne sudije budu donele.

"Na ovim izborima ću učestvovati kao kandidat za premijera i pobediti. Ako ustavne sudije izvrše nalog kukavice Plenkovića, kao što su poslušno izvršavali sve njegove naloge proteklih godina, pa me spreče da budem kandidat na listi u prvoj izbornoj jedinici u kojoj se i on kandiduje, lista naše koalicije će svejedno da pobedi", istakao je aktuelni predsednik Hrvatske i bivši predsednik SDP.

On je takođe poručio građanima da ne brinu, budući da neće dati ostavku na dužnost predsednika, jer neće da prepust svu vlast u Hrvatskoj u ruke Plenkoviću i HDZ.

Milanović je objasnio da bi u slučaju da odstupi s dužnosti predsednika Republike pre pobede na ovim izborima i pre izbora novog predsednika Hrvatskog sabora, dužnost predsednika Republike privremeno preuzeo dosadašnji predsednik Sabora, Gordan Jandroković iz HDZ.

"Dakle, Plenković i Jandroković bi u tom slučaju upravljali državom, preuzeli bi apsolutnu vlast u Hrvatskoj. To je ono što zapravo i žele, ovladati i porobiti sve institucije hrvatske države. Siguran sam da im hrvatski ljudi to neće dopustiti", naglasio je Milanović.

On je istakao da nikakve neustavnosti neće biti kod preuzimanja vlasti nakon pobede na izborima.

"Kao predsednik Hrvatske biću kandidat za premijera nakon naše pobede na izborima i nakon konstituisanja novog saziva Hrvatskog sabora odstupiću s dužnosti predsednika, na dužnosti predsednika Republike zameniće me, kako to Ustav striktno u članku 97. Propisuje, novoizabrani predsednik Hrvatskog sabora, a to neće biti HDZ-ovac Jandroković", dodao je Milanović.

On je najavio da će, kada okupi većinu poslanika, od vršioca dužnosti predsednika Hrvatske, tražiti da mu poveri mandat za sastav nove vlade.

"Zapamtite, samo vi odlučujete ko će pobediti na izborima, ni ustavne sudije, ni HDZ-ova kabala, samo vi", poručio je Milanović biračima.

Odluka Milanovića da učestvuje na parlamentarnim izborima, 17. aprila, na listi SDP izazvala je veliko iznenađenje u zemlji, ali i polemiku da li pre kandidature treba da podnese ostavku.

Više ustavnih stručnjaka, ali i predsednik SDP Peđa Grbin pozvali su Ustavni sud da se o tome što pre izjasni. Iz tog suda su poručili da će Milanovićevu kandidaturu ispitati na sednici u ponedeljak.

Iako Ustav eksplicitno ne zabranjuje predsedniku kandidaturu, već samo članstvo u stranci i obavljanje druge javne ili političke funkcije, mnogi stručnjaci smatraju da je funkcija predsednika nespojiva sa kandidaturom na parlamentarnim izborima.

Neke stranke, uglavnom levice i centra, pozdravile su Milanovićevu odluku o izlasku na izbore, na kojima će se suprostaviti premijeru i predsedniku HDZ Andreju Plenkoviću, čiji je bio glavni kritičar sve vreme mandata.

Brojni analitičari u prvim reakcijama istakli su da Milanović preuzima rizik, ali i da daje vetar u leđa opoziciji, koja je bila gotovo bez šanse na parlamentarnim izborima.

Milanoviću petogodišnji predsednički mandat ističe početkom 2025. godine a redovni predsednički izbori treba da budu održani krajem ove godine.

Iz HDZ su oštro kritikovali Milanovićevu najavu, a Plenković je danas na stranačkom saboru u Zagrebu rekao da je reč o presedanu i da Milanović više nije predsednik države, kao što ni predsednik SDP Peđa Grbin više nije predsednik te stranke.

On je istakao da s obzirom na dobre rezultate njegove vlade, HDZ nisu problem politički konkurenti.

Predstavnici HDZ na skupu su govorili i o datumu izbora smatrajući da je terminom 17. aprila (sreda), Milanović pokušao da spreči dijasporu da glasa, posebno Hrvate iz Bosne i Hercegovine (BiH).

Šef HDZ BiH Dragan Čović rekao je na skupu u Zagrebu da će dan izbora u Hrvatskoj biti neradni dan i u BiH, a ta njegova najava izazvala je ovacije prisutnih članova HDZ.

(Beta, 03.17.2024)