"Čim sam video koji je avion, istrčao sam: Napolje!" Ispovest uzbunjivača iz poznate kompanije: Ovako se igraju sa životima putnika

Uzbunjivač iz “Boinga” napustio je avion tik uoči poletanja nakon što je shvatio da je u pitanju “737 maks”.

Ed Pirson, bivši menadžer u “Boingu”, ispričao je CNN-u da je trebalo da leti od Sijetla do Nju Džersija aviokompanijom “Aljaska erlajns”. Tvrdi da se pobrinuo da izabere let koji ne koristi “Boingov” avion “737 maks”. Taj let je bio 2023., dakle pre incidenta sa otpalim vratima na letu “Aljaska erlajnsa” u januaru. - Ušao sam u avion, pomislio sam kako je nov. Onda sam seo, a na uputstvu za hitne slučajeve je pisalo da je u pitanju “maks”. Izašao sam iz aviona u