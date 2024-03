Izrael će ponuditi Hamasu šestonedeljno primirje za 40 talaca

Izrael je poslao delegaciju na čelu sa šefom Mosada Davidom Barneom u Katar na pregovore sa Hamasom kako bi obezbedio šestonedeljno primirje u zamenu za 40 talaca.

Zvaničnici Izraela procenjuju da bi ovi pregovori, čiji će medijatori biti iz Katara i Egipta, mogli da traju i do dve nedelje, prenosi Rojters. Pregovori počinju posle Hamasovog predloga trofaznog plana da se okončaju borbe, od kojih prva faza podrazumeva šestonedeljni prekid vatre i puštanje 35 talaca u zamenu za 350 zatvorenika koje drži Izrael, prenosi Tajms of Izrael. Uz to, Hamas bi oslobodio pet žena vojnika Izraela u zamenu za 50 zatvorenika, a Izraelske