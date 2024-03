''Tenis je sr*** sport!'' Medvedev u svom stilu nakon poraza od Alkaraza u finalu Indijan Velsa

Danil Medvedev je poražen u novom finalu Indijan Velsa od Karlosa Alkaraza (7:6, 6:1), a Rus smatra da je tenis „sr**e“ sport, zbog toga što je, po njegovom mišljenju, tehnologija zastarela.

Tanjug/AP Sporna situacija dogodila se u taj-brejku prvog seta, a o njoj je Medvedev govorio tokom konferencije za medije. Zašto je rekao da je „tenis sr*** od sporta“? - Po mom mišljenju, postoje neke stvari u tenisu koje su zastarele. Sada nema linijskih sudija. Zapravo, OK, lopta je dobra, znam to, imamo ‘lajv’ sistem. Samo sam bio u fazonu – pokaži mi. Samo mi brzo pokaži trag. Nije me briga, mogao je da mi pokaže na ajpedu, ajpedu koji ima Mohamed (Lajani,