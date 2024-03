Izbori u Rusiji 2024: Putinov govor na desetogodišnjicu aneksije Krima

BBC News pre 1 sat | BBC - svetski servis

Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je govor u Moskvi posle ubedljive pobede na predsedničkim izborima koji se poklopio sa desetogodišnjicom ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim.

Krim se pre 10 godina „vratio u svoju matičnu luku i ići će napred sa Rusijom ruku pod ruku", poručio je Putin pred hiljadama ljudi na Crvenom trgu u Moskvi dan nakon što je objavljeno da je osvojio 87 odsto glasova na predsedničkim izborima, što je rekord.

Ukrajina se protivi aneksiji Krima, a predsednik Vladimir Zelenski u više navrata je od početka rata pre više od dve godine izjavljivao da će Kijev vratiti sve teritorije koje je zauzela Rusiju, pa i Krim.

Iako ukrajinske snage pomorskim dronovima napadaju jaku rusku pomorsku flotu u Crnom moru i u nekoliko navrata su oštetile Krimski most koji povezuje Krim i rusku kopnenu teritoriju, malo je verovatno da Kijev ima snage da ponovo preuzme poluostrvo.

Moskva je anektirala crnomorsko poluostrvo Krim 2014. godine - osam godina pre ruske invazije na Ukrajinu i zauzimanja njenih regiona Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje.

Putin je u ponedeljak rekao da se „povratak" ta četiri ukrajinska regiona Rusiji pokazao „mnogo ozbiljnijim i tragičnijim" od Krima.

„Ali na kraju smo to uradili. To je veliki događaj u istoriji naše zemlje", rekao je on, opisujući okupirane teritorije kao deo „Nove Rusije".

Na te reči, masa okupljenih uzvikivala je: „Rusija, Rusija".

Getty Images Hiljade ljudi pozdravilo je Putina na Crvenom trgu

Putin je najavio i novu železničku trasu od ruskog grada Rostova na Donu do Krima preko zauzetih delova Ukrajine, koja će služiti kao alternativa sadašnjem mostu koji povezuje poluostrvo sa kopnom Rusije.

„Ovako ćemo zajedno, ruku pod ruku, ići dalje. To je ono što nas - ne rečima, već delima - čini zaista jačim", rekao je on.

Ukrajinske snage su postojeći most, koji je otvoren 2018. godine, dva puta oštetile i bio je privremeno zatvoren, ali u oba navrata i popravljen.

Putin je rekao i da je obnovljena železnička linija od Rostova do Donjecka, Marijupolja i Berdjanska (ukrajinskih gradova koji su pod kontrolom Moskve) i da će sada biti produžena do krimskog lučkog grada Sevastopolja.

Putin se okupljenima zahvalio na podršci na izborima, a na bini su mu se pridružila trojica protivkandidata na izborima koji su zajedno dobili tek nešto više od 12 odsto glasova.

Putin, koji ima 71 godinu, ostaće na vlasti najmanje do 2030. godine.

On vlada Rusijom od 2000. godine - što je najduža vladavina u Kremlju još od sovjetskog diktatora Josifa Staljina.

Dok su zapadni lideri osudili proces izbora u Rusiji, smatrajući ih nelegitimnim i neslobodnim, Putinu stižu čestitke iz drugih delova sveta.

Između ostalih, Putinu su čestile Kina, Saudijska Arabija i Indija.

Kineski predsednik Si Đinping je u poruci ruskom predsedniku naveo da će pod njegovim vođstvom Rusija „sigurno postići još veća dostignuća u nacionalnom razvoju i izgradnji".

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da se raduje jačanju „vremenski proverenog specijalnog i privilegovanog strateškog partnerstva" Delhija sa Moskvom.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.19.2024)