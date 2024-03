Haos na suđenju marjanoviću: Advokati rekli da Zoran neće odgovarati na pitanja, a onda ušli u klinč sa sudijom

Zoran Marjanović danas se ponovo našao pred Višim sudom zbog otpužbi za ubistvo supruge, Jelene Marjanović koje se dogodilo 2. aprila 2016. godine na nasipu u naselju Borča.

Na početku ročišta, Marjanović je rekao da stoji iza svega što je do sada rekao. On je naveo i da je to istina, te da svojim životom i slobodom jamči sve što je rekao. Njegovi branioci rekli su da Marjanović neće da odgovara na pitanja jer je, kako tvrde, odgovorio na više od 250 pitanja. Međutim, sudija je Marjanoviću postavila nekoliko pitanja, međutim, on nije odgovorio nakon čega je došlo do verbalnog sukoba između sudije i branilaca Marjanovića. Novo ročište