Preminuo nekadašnji beloruski hokejaš Konstantin Kolcov, bio u vezi sa sabalenkom (foto)

MAJAMI: Nekadašnji beloruski hokejaš Konstantin Kolcov preminuo je u 43. godini, saopštio je danas ruski klub Salavat Julajev, prenosi Rojters.

Američki mediji navode da je Kolcov pronađen mrtav u stanu u Majamiju, ali uzrok smrti još nije poznat. Kolcov je igrao za reprezentaciju Belorusije na Zimskim olimpijskim igrama 2002. i 2010. godine. On je od 1998. do 2016. igrao za klubove iz Rusije i Belorusije, kao i za ekipu Pitsburga u NHL ligi. Kolcov je bio pomoćni trener Salavet Julajeva. A post shared by Wide World of Sports (@wwos) "Obaveštavamo vas sa dubokom tugom da je preminuo naš trener Kolcov. Bio