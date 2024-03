Stiglo zahlađenje u Srbiju! Danas kiša, a u ovim delovima padaće i sneg! Evo šta nas do kraja nedelje

Danas će tokom dana u Srbiji biti pretežno sunčano i hladnije vreme - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će na severu Vojvodine biti slabog mraza, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije mestimično kiše, dok će na visokim planinama će padati sneg. Duvaće slab do umeren severni vetar, od podneva povremeno jak. Najniža temperatura od minus jedan na severu Vojvodine do šest stepeni na jugu i istoku zemlje, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni. U Beogradu će posle oblačnog jutra biti pretežno sunčano i hladnije. Duvaće slab do umeren severni vetar, od podneva