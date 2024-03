Petković: Istakli smo sve što otežava opstanak Srba

BRISEL – Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je tokom trilateralnog sastanka sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom srpska delegacija istakla sve što otežava opstanak Srba na Kosmetu.

On je nakon sastanka koji je trajao skoro 3,5 sati rekao da je do direktnog razgovora došlo jer na tome insistira srpska strana. Prema njegovim rečima prva stvar na kojoj su insistirali bilo je formiranje ZSO, kao prvo i glavno pitanje koje se odnosi na sudbinu i budućnost srpskog naroda, a drugo važno pitanje je pitanje dinara obzirom na odluku Prištine da ukine dinar, što je, kako je rekao, teško za srpski narod. On je rekao da je na sastanku istaknuto sve što