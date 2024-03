Najoštrija izjava blinkena dosad: Prioritet je humanitarna pomoć svima kojima je očajnički potrebna u Pojasu Gaze

U najoštrijoj izjavi do sada državni sekretar SAD Entoni Blinken rekao je da je na Izraelu da mu bude prioritet da obezbedi humanitarnu pomoć onima kojima je očajnički potrebna u Pojasu Gaze i da ta tema treba da se pokrene na svakom mestu, i ponovo pozvao palestinski pokret Hamas protiv kojeg Izrael ratuje, da položi oružje.

Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je Blinken rekao da je dva miliona ljudi u Gazi u uslovima "visokog nivoa akutne prehrambene nesigurnosti" i da je to prvi put da je celo jedno stanovništvo u takvoj situaciji. Blinken je u odgovoru na pitanje BBC o uslovima na toj palestinskoj teritoriji koja je pod opsadom i napadima Izraela pozvao Izrael da "stavi prioritet na to da se dostavi pomoć ljdima kojima je preko potrebna". Blinken je to izjavio tokom posete Filipinima dok su