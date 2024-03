Teodosića na utakmici pitali o Jelisaveti i razvodu: Košarkaš izustio samo jedno, evo kakvu reakciju je imao (video)

Košarkaš Miloš Teodosić večeras je imao utakmicu, a u jeku priča o razvodu od supruge Jelisavete Orašanin, glumica je došla da ga bodri.

Kako se danima unazad spekuliše o njihovom razvodu, košarkaš je prvi put reagovao na glasine. Naime, on je pričao o utakmici, a kada je usledilo pitanje o Jelisaveti i njihovom razvodu, Teodosić je samo uzdahnuo, okrenuo se i otišao. - To je utakmica koja njima baš treba, ali mi u svaku utakmicu ulazimo da pobedimo, pa tako i u tu. Zagorčavamo život nekom od tih ekipa - rekao je on. - Večeras vas je bodrila i supruga, da li je to odgovor na sve natpise? - glasilo