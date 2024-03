Džeko pred Ukrajinu: "Imam osećaj da je ovo prvi put da se ništa ne očekuje"

Danas smo vam preneli očekivanja selektora Sava Miloševića, a sada je red da vidimo šta kaže Edin Džeko, najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine, pred veliki meč koji sutra čeka ovu reprezentaciju.

Bosna i Hercegovina sutra od 20.45 sati dočekuje Ukrajinu u Zenici, u polufinalu "staze B" baraža za plasman na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Džeko prepušta ulogu favorita Ukrajincima, ali se nada prolasku u finale. "Imam osećaj da je ovo prvi put da se ništa ne očekuje. Kad dođeš do baraža, to je najbrži put do nekog velikog takmičenja. Jedna ili dve utakmice, pa je lakše nego deset utakmica. Ako gledamo poslednje naše utakmice, Ukrajinci su favoriti, ali su ovo