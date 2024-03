Bosna i Hercegovina otvara pregovore o pristupanju Evropskoj uniji

Na samitu članica zemalja Evropske unije u Briselu doneta je odluka da Bosna i Hercegovina otvori pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

Ova odluka doneta je na osnovu preporuke Evropske komisije, prenosi N1. Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel napisao je na društvenoj mreži Iks da je Evropski savet odlučio da se otvore pregovori sa BiH. „Vaše mesto je u evropskoj porodici. Današnja odluka je ključni korak napred na vašem putu ka EU. Sada se naporan rad treba nastaviti kako bi Bosna i Hercegovina napredovala, kako vaš narod želi“, napisao je Mišel. The European Council has just decided to open