Savet bezbednosti UN nije usvojio rezoluciju o hitnom prekidu vatre u Gazi: Kina i Rusija uložile veto

Savet bezbednosti UN nije usvojio rezoluciju SAD kojom se poziva na hitan prekid vatre u Gazi, preneo je Gardijan.

Security Council members fail to adopt resolution stating the imperative of an immediate & sustained ceasefire in Gaza. As conditions on the ground continue to worsen & famine looms, the UN keeps seeking ways for safe humanitarian access to save lives. https://t.co/nIQELFxb6M pic.twitter.com/vKOxFoouPO — United Nations (@UN) March 22, 2024 Navodi se da su Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju UN koju su sponzorisale SAD i koja poziva na „trenutni i trajni prekid