Kejt Midlton ima rak i ide na hemoterapije Oglasila se princeza: Najnovija vest o kraljevskoj porodici šokirala sve (video)

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, oglasila se na društvenoj mrežama i objavila je potresne vesti.

Na zvaničnom instagram nalogu ona je otkrila da ima rak i da je krenula na hemoterapije. View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) - Želim da se zahvalim svima za prelepe poruke podrške. Bilo je ovo nekoliko jako teških meseci za našu porodicu. Bila sam na operaciji u januaru i tada se mislilo da je moje stanje nekancerogeno. Operacija je bila uspešna, ali su testovi nakon operacije potvrdili da rak