Snažan Zemljotres isterao grke iz kreveta! Tlo podrhtavalo sve do Albanije: Dobro nas je treslo (foto)

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru potresao je u 6.20 časova po našem vremenu područje Krfa.

Potres se osetio sve do Albanije. Prema podacima EMSC-a, potres je registrovan 35 kilometara severozapadno od mesta Agios Georgis i 176 kilometara južno od Elbasana u Albaniji. #Earthquake ( #σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.7 || 23 km S of #Othonoí ( #Greece) || 3 min ago (local time 07:20:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/XKqnMyfrme — EMSC (@LastQuake) March 22, 2024 Zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara, a