Goreo pogon pekare u vlasništvu dečka Jovane Jeremić: Eksplodirala plinska boca, pričinjena veća materijalna šteta

Sinoć je u šumi iznad bivše fabrike Kluz, sadašnjeg pogona pekare AS došlo do požara, vatrogasci su brzo intervenisali i nema povređenih.

Kako piše Telegraf, reč je o pogonu Dragana Stanković. Stanković je inače partner voditeljke Jovane Jeremić. „Čovek koji je menjao plinske boce nije dobro uradio posao i povezao plinske boce, tako je došlo do užasa, nije bio nikakav kvar u pitanju“, kaže izvor Telegrafa. Kako navode, navodno je došlo do eksplozije plinske boce. Pričinjena je veća materijalna šteta. Prema dosadašnjim informacijama, pre nego je došlo do požara u šumi, video se plamen visok oko 15