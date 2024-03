U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, uveče naoblačenje

U Srbiji će sutra ujutro, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponegde biti slabog prizemnog mraza, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 9, najviša od 18 do 23 stepena Celzijusa. Uveče i u toku noći na severu i zapadu naoblačenje koje će lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, uz pojačanje i skretanje vetra na severozapadni pravac. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 5 do 9, najviša oko 22 stepena Celzijusa. U toku noći