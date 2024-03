"Brinemo o vašoj bezbednosti": Jaka poruka građanima Srbije iz MUP usled preduzimanja mera pojačanog obezbeđenja (foto)

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima mere pojačanog obezbeđenja tržnih centara, trgova i drugih prometnih mesta u svim delovima Srbije kako bi građanima osiguralo zaštitu i bezbednost i ulilo im osećaj sigurnosti.

Tim povodom, na zvaničnoj Instagram stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, " mupsrbije", objavljene su fotografije pripadnika MUP-a na javnim mestima, uz jaku poruku građanima Srbije: View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) "Brinemo o vašoj bezbednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima pojačane mere obezbeđenja u svim tržnim centrima i drugim prometnim mestima širom Srbije.", stoji u objavi MUP-a uz