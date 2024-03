Bela kuća osudila teroristički napad u Moskvi

Bela kuća je osudila teroristički napad u Moskvi, a portparol za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi je izrazio saučešće porodicama žrtava ubijenih. "Scene su užasne i teške za gledanje, a naše misli su sa žrtvama ovog stravičnog napada", rekao je Kirbi.

On izjavio je da SAD sakupljaju informacije o terorističkom napadu i dodao da "u ovom trenutku nema naznaka da su Ukrajina, ili Ukrajinci, umešani u pucnjavu". "Želim da vas odvratim u ovom trenutku od bilo kakve povezanosti sa Ukrajinom", rekao je Kirbi novinarima u Beloj kući. On se osvrnuo na bezbednosno upozorenje od 7. marta, koje je objavila američka ambasada u Rusiji, da "ekstremisti" imaju planove za neposredan napad na Moskvu. "Mislim da to nije bilo