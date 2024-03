Jutro hladno, dan sunčan – temperatura iznad 20 stepeni

Hladno jutro prvog dana vikenda zameniće sunčan dan. Najviša dnevna temperatura iznosiće do 23 stepena. U nedelju se očekuje promena vremena, sa kišom, pljuskovima i padom temperature.

Ujutru se još ponegde može očekivati slab mraz, ali će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Jak južni vetar duvaće povremeno u planinskim predelima. Najniža temperatura iznosiće od nula do devet stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu će biti sunčan prvi dan vikenda, sa temperaturom do 22 stepena. U nedelju će doći do promene vreme sa oblacima, kišom i pljuskovima, uz temperaturu do 21 stepen.