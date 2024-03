Stigla promena, danas osetno hladnije, sa kišom, ponegde i pljuskovima: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka?

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje i zahlađenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom, sa severa i zapada Srbije, u toku dana i večeri će se premeštati ka ostalim krajevima.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni, samo u južnim i jugoistočnim krajevima tokom većeg dela dana slab i umeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Uveče i noću u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg i doći će do kratkotrajnog stvaranja, odnosno povećanja visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od tri do devet stepeni Celzijusa na zapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U