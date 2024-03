Naoblačenje i zahlađenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Tokom večeri u planinskim predelima kiša će preći u sneg. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 9 do 19 stepeni. U Kragujevcu kišovito sa temperaturom oko 11 stepeni.