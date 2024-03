Vozač Ferarija Karlos Sainc pobedio u trci za Veliku nagradu Australije

MELBURN – Vozač Ferarija Španac Karlos Sainc pobedio je jutros u trećoj trci sezone u šampionatu Formule jedan za Veliku nagradu Australije na stazi u Melburnu.

Sainc je u Melburnu stigao do prve pobede u sezoni, a treće u karijeri. On je ostvario vreme sat, 20 minuta, 26,843 sekunde. Španac je pre dve nedelje propustio trku za VN Saudijske Arabije, pošto je osmog marta operisao slepo crevo. On je dobio dozvolu lekara da učestvuje u Australiji, a onda je uspeo da trijumfuje u Melburnu. Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je za pobednikom kasnio 2,366 sekunde. Lekler je osvojio i dodatni bod za