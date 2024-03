Heroje ne zaboravljamo: I u Kraljevu obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine (foto)

PRAVOSLAVNIM parastosom koji su služilili sveštenici žičke eparhije, prigodnim programom u Svečanoj sali Gradske uprave i polaganjem venaca na spomen obeležje borcima poginulim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. godine, i u Kraljevu je obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine i četvrt veka od NATO agresije na Srbiju.

G.Šljivić - To je bila agresija, to je bio napad bez odluke Saveta bezbednosti UN na jednu zemlju koja se borila protiv terorističkih jednica u svojoj južnoj pokrajini. To nije naša sramota. To nije mrlja na istoriji srpskog naroda i države Srbije – rekao je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. - Verujem da se u budućnosti nećemo boriti puškama, da nijedno dete neće ostati bez oca, setstra bez brata, majka i otac bez deteta. Verujem da ćemo pobeđivati na