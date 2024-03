Hamas pozdravio usvajanje rezolucije o prekidu vatre u Gazi

Beta pre 1 sat

Palestinski islamistički Hamas je danas pozdravio usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se poziva na prekid vatre u Gazi uz ocenu da to potvrđuje spremnost na hitnu razmenu zatvorenika na obe strane, prenele su agencije.

Izraelski mediji navode da se Hamas zahvalio Savetu bezbednosti UN za takvu odluku i pozvao na "stalan prekid vatre koji dovodi do povlačenja svih cionističkih snaga iz pojasa Gaze i povratak raseljenih u domove iz kojih su otišli".

Palestinski ambasador u UN Rijad Mansur je izjavio da usvojena rezolucija mora biti prekretnica za okončanje agonije stanovnika pojasa Gaze.

"Pozdravljamo vaše jedinstvo u pozivu na hitan prekid vatre. To mora biti prekretnica. To mora spasiti živote. To mora biti signal za kraj ovog zločinačkog napada protiv našeg naroda", rekao je palestinski ambasador.

Rat je počeo posle napada palestinskih ekstremista predvođenih Hamasom na jug Izraela 7. oktobra.

Kako navode izraelski mediji, tog dana se oko 3.300 "terorista" ubacilo u Izrael preko kopna, sa mora i iz vazduha i ubilo oko 1.200 ljudi i otelo 253 talaca, većinom civila. Posle toga je počeo rat u kojem je ubijeno više od 32.000 Palestinaca, većinom žena i dece.

U saopštenju Hamasa se dodaje da je pauza u borbama potrebna da se sahrane "mučenici" koji su mesecima ostali ispod ruševina i za pristup humanitarnoj pomoći.

Hamas je uz to pozvao Savet bezbednosti da izvrši "pritisak na okupatora da se pridržava prekida vatre i zaustavi genocidni rat i etničko čišćenje" palestinskog naroda.

