Petković: Druga strana ne želi da dođe do rešenja, nova runda dijaloga 4. aprila

BRISEL - Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Priština nema političku volju da se dođe do rešenja za upotrebu dinara na KiM, kao i da će nova runda dijaloga na tehničkom nivou biti održana 4. aprila.

On je novinarima, nakon trilateralnog i bilateralnog sastanka u okviru dijaloga u Briselu, rekao da su obe strane iznele svoje predloge rešenja od kojih je predlog Beograda bio izbalansiran i vodio je računa o srpskim interesima, dok je Priština iznela predlog u kome nisu uložili nimamlo napora da bi to moglo da se nazove rešenjem. "To je ono što me izuzetno zabrinjava, ne znam u kom pravcu će ići dijalog. Brine me položaj i budućnost srpskog naroda na KiM,