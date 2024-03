Oglasio se Putin nakon sastanka vlade i otkrio ko su napadači u Moskvi

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su napadači koji su u koncertnoj dvorani blizu Moskve ubili više od 130 ljudi „radikalni islamisti“.

Putin je na sastanku sa zvaničnicima ruske vlade rekao da su napad izvršili ekstremisti „protiv čije se ideologije islamski svet bori vekovima“. Tokom vikenda rekao je da su četvorica napadača uhapšena dok su pokušavali da pobegnu u Ukrajinu i tada nije spominjao avganistanski ogranak Islamske države ISIS-K koji je preuzeo odgovornost za napad. Danas u izjavama ponovo nije imenovao Islamsku državu. Just now, in a conference with senior officials, Putin more or less