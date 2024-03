Ujutro prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito, osim u Negotinakoj krajini gde će i tokom dana biti oblačno. Vetar umeren do jak, južni i jugoistočni, povremeno sa olijnim udarima, posebno na jugu Banata. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Kragujevcu promenljivo sa temperaturom od 9 do 22 stepena.