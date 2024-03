Tragedija u Baltimoru: Nestali radnici sa mosta koji se srušio verovatno su poginuli (video)

Šest radnika, koji se vode kao nestali posle r ušenja mosta u Baltimoru, pretpostavlja se da su poginuli, rekao je izvršni direktor kompanije koja je zapošljavala građevinske radnike angažovane na tom mostu.

Osim njih jedna osoba je nepovređena, a druga je u bolnici u veoma teškom stanju – rekao je šef vatrogasne službe Baltimora Džejms Volas. Metalni most preko reke Potapsko u američkoj državi Meriland, dugačak 2,6 kilometara, gotovo potpuno se srušio kada je u jedan njegov stub udario veliki singapurski teretni brod.