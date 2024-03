Politički komitet PSSE dao zeleno svetlo za prijem Kosova u Savet Evrope

Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) doneo je na današnjem sastanku u Parizu odluku da preporuči pozivanje Kosova u članstvo Saveta Evrope.

Ova odluka objavljena je na nalogu tog komiteta PSSE na društvenoj mreži Iks. The @PACE_Political Affairs Committee, meeting in Paris, has recommended that Kosovo* be invited to become a member of the @CoE. More details on the PACE site soon… Next step: a plenary debate – due on 18th April – and a vote by the full Assembly on its statutory Opinion. — PACE (@PACE_News) March 27, 2024 Šefica delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana