"Na pregovore treba otići": Lazović: Danas ćemo usaglasiti stavove o učešću na kolegijumu o preporukama ODIHR

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je danas povodom poziva predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić na kolegijum 1. aprila, na kome treba da se govori o preporukama ODIHR-a, da se danas održava sastanak tog dela opozicije na kome će usaglasiti stavove u vezi sa učešćem, a njegov stav je da na razgovore treba otići.

- O tome ćemo razgovarati sa svojim koalicionim kolegama partnerima, ali smatram da na pregovore treba otići - rekao je Lazović novinarima u Skupštini Srbije. Kaže da ne zna da li će to biti "stvarni razgovori ili farsa", ali su spremni da učine sve što je do njih "da do izbora dođe". - Imamo jasne zahteve i želeli bismo da učinimo sve što je do nas da do izbora zaista dođe. Mi na izbore želimo da izađemo, ali uslovi pod kojima su sprovedeni su nešto sto je