Članica grupe „Pusi Rajot“ u odsustvu osuđena na šest godina zatvora

Sud u Moskvi osudio je članicu ruske opozicione grupe „Pusi Rajot“ i bivšu opštinsku odbornicu Ljusju Štajn na šest godina zatvora u odsustvu – zbog antiratnih objava na društvenim mrežama, saopšteno je iz suda, piše RTS.

