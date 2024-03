Premijer Hrvatske pozdravio preporuku za prijem Kosova u Savet Evrope

Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozdravio je današnju odluku Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da preporuči ulazak Kosova u tu organizaciju. „Hrvatska će nastaviti da podržava Kosovo u svim međunarodnim organizacijama“- dodao je Plenković na mreži X.

I welcome today’s decision by the Council of Europe’s Parliamentary Assembly Committee to recommend that Kosovo joins @coe! 🇭🇷 will continue to support 🇽🇰 in all international organizations. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 27, 2024 Politički komitet PSSE je danas ;u Parizu prihvatio izveštaj svoje izvestiteljke, grčke političarke Dore Bakojani koji preporučuje oprijem Kosova u Savet Evrope. Sledeći korak je glasanje PSSE o kandidaturi Kosova sredinom