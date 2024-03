U Srbiji u petak pretežno sunčano i još toplije, do 28 stepeni

U Srbiji će u petak, 29. marta vreme biti pretežno sunčano i još toplije, posle podne sa umerenom i prolaznom oblačnošću, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar južnih smerova, na severu Vojvodine i u planinskim predelima pojačan, a temperature će se kretati od četiri do 28 stepeni, prenosi Tanjug. U Beogradu će biti sunčano i još toplije vreme, duvaće slab južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni. Do ponedeljka će se zadržati letnje temperature - do 30 stepeni, a prolazno naoblačenje, sa lokalnim pljuskovima i manjim zahlađenjem očekuju se u ponedeljak uveče.