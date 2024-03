Vučić: Uskoro i završetak Železničke stanice Novi Beograd i autobuske stanice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se uskoro očekuje završetak Železničke stanice Novi Beograd. "Završava se i autobuska stanica, i metro ide ispred roka.

Meni je stalo da što pre vidim prugu Aerodrom - Centar Beograda, znate kakva je to promena za grad. Pre svega što se radi danas, za 36 godina izgrađeno je nula metara pruge", rekao je Vučić prilikom obilaska radova na rekonstrukciji deonice pruge Pirot-Sukovo. On je rekao i da Srbija postaje lider u regionu kada je reč o izgradnji brzih pruga i da već sada ne postoji nigde pruga kao što je Beograd - Novi Sad, a da se do Nove godine završava pruga Beograd -