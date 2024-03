Putin: Rusija ne planira invaziju na Evropu, tom besmislicom plaše stanovništvo kako bi ih naterali da plate više novca

BEOGRAD - Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je optužbe da Rusija planira borbu protiv Evrope kao potpunu besmislicu.

Što se tiče navoda da planiramo invaziju na Evropu posle Ukrajine, ovo je potpuna glupost koja ima za cilj isključivo da zastraši njihovo stanovništvo kako bi ih naterali da plate više novca, rekao je on na sastanku sa vojnim pilotima u Tverskoj oblasti, prenosi TASS. On je primetio da se ovaj narativ odvija usled pada ekonomije i pogoršanja životnog standarda Ovo je apsolutno jasno i to svi priznaju. Ovo nije propaganda. To se zaista dešava. Treba da se pravdaju,