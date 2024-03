Bogdan o F4: Real, Barsa, Fener i…

Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije i as Atlante, prognozirao je za twitter nalog Evrolige učesnike fajnal fora.

Nekadašnji igrač Partizana i Fenerbahčea kao favorite je istakao tri kluba, dok je o četvrtom razmišljao nekoliko sekundi. Next up to give his Final Four predictions, @LeaderOfHorde 👀 Agree with his choices of teams that will be in Berlin? #EveryGameMatters pic.twitter.com/6vmFjKyUB9 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2024 "Real Madrid, Barselona, Fenerbahče", u cugu je rekao Bogdan, a onda